Morto cacciatore che si era sparato accidentalmente al volto

(ANSA) - VICENZA, 21 OTT - Non ce l'ha fatta il cacciatore vicentino di 83 anni rimasto gravemente ferito dopo essersi sparato accidentalmente al volto nella mattinata di oggi. L'uomo, T.T., nativo e residente ad Arzignano (Vicenza), pensionato e grande appassionato di caccia, è morto nel pomeriggio all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era già arrivato in coma. Al cacciatore sarebbero stati fatali i pallini che l'hanno colpito in pieno volto, in particolare tra la gola e il mento.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione, ma al momento sarebbero da escludere altre ipotesi se non quella di un tragico incidente, provocato da una scivolata avvenuta all'interno di un capanno.(ANSA).