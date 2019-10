Elicottero Gdf scopre piante canapa a Sant'Erasmo

(ANSA) - VENEZIA, 2 OTT - Una piantagione di cannabis nascosta tra la fitta vegetazione è stata avvistata nei giorni scorsi dall'elicottero della Sezione aerea della Guardia di Finanza di Venezia all'interno dell'isola di Sant'Erasmo.

Durante una ricognizione aerea finalizzata al controllo del territorio, l'equipaggio ha notato la sospetta piantagione. In seguito alla segnalazione, i finanzieri della Stazione navale sono intervenuti sul posto e hanno effettivamente trovato, su un terreno privato, 20 piante di canapa in fase di maturazione, alte fino a tre metri, occultate all'interno di una radura circondata da rovi e parzialmente nascosta da grossi pezzi di cemento.

I finanzieri hanno sequestrato le piante, per un peso complessivo di oltre 8 chilogrammi, e hanno presentato denuncia, al momento contro ignoti. (ANSA).