Reddito: 29.440 domande accolte in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 16 SET - Sono 29.440 le domande per il Reddito di Cittadinanza accolte in Veneto da quando è stata introdotta la misura fino al 4 settembre scorso. Lo riferisce oggi, in base ai dati dell'Osservatorio Inps, l'on. Francesca Businarolo (M5S), secondo cui "sono cifre di assoluto rispetto per una regione dove, nonostante il benessere diffuso, esistono delle sacche di povertà da combattere".

La provincia con maggiori destinatari del sostegno economico è quella di Vicenza, con 6.213, seguita da Padova (5.990), Venezia (5.617), Treviso (4.355) e Verona (4.342), Rovigo (2.120) e Belluno (803). A rendere noti i dati, l'Osservatorio dell'Inps.

"Accanto ai circa trentamila veneti che hanno beneficiato del Reddito - commenta Businarolo - ci sono state ben 21.959 domande respinte o cancellate". (ANSA).