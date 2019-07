Luna, 'Land art' con volto di Neil Armstrong

(ANSA) - VENEZIA, 17 LUG - A cinquant'anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna, l'artista Dario Gambarin dedica la sua ultima opera di land art a Neil Armstrong, l'astronauta scomparso nel 2012, realizzata con trattore e aratro su un campo di 26 mila metri quadrati di stoppie di grano trebbiato, a Castagnaro (Verona).

"Ricordo, bambino - afferma Gambarin - di aver osservato l'evento insieme a mio padre in tv con tanta emozione. Spero che dalla sua luna l'anima di Armstrong possa riconoscersi nel ritratto che ho voluto tracciare sulla terra e pronunciare, parafrasando la celebre frase del 1969, 'un piccolo passo di un uomo per una grande pace nel mondo'".

Gambarin non è nuovo a simili performance legate ad eventi su temi politici, economici ed ecologici. In passato ha disegnato con trattore e aratro i volti dei presidenti Obama, Kennedy, Trump, Mandela, Putin, di Papa Francesco, Martin Luther King, Leonardo da Vinci e altri.(ANSA).