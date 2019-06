In tremila a corteo contro Grandi Navi

Il corteo contro le Grandi Navi con un grande applauso è giunto in Piazzetta San Marco, tra le colonne di Marco e Todaro, a pochi passi dal bacino di San Marco, lungo il quale regolarmente transitano i 'grattacieli del mare'. Tra i manifestanti è subentrata per qualche istante una certa delusione perchè non hanno potuto occupare completamente la piazza ma sono stati obbligati a sostare in una sua porzione. Il tutto si è svolto senza che si siano verificati al momento problemi di ordine pubblico Circa tremila persone prendono parte alla manifestazione contro le Grandi Navi indetta a Venezia dopo l'incidente di domenica scorsa che ha coinvolto la nave Msc Opera. Il corteo, formato da intere famiglie e punteggiato da bandiere di Venezia listate a lutto e striscioni contro il passaggio dei 'grattacieli del mare' davanti a San Marco, è partito dalla Zattere e si concluderà in Campo Sant'Angelo.