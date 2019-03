Autonomia: Zaia, se stop difficoltà per governo

(ANSA) - TREVISO, 1 MAR - Per il presidente della Regione Veneto Luca Zaia "il 2019 sarà caratterizzato per essere l'anno dell'autonomia. Eviterei di dare date - ha aggiunto, parlandone oggi a Treviso - ma nel bene o nel male ne verremo assolutamente fuori".

L'autonomia, ha quindi ricordato, "è un tema del contratto di governo ed è stato votato nel Def. Se non passasse - ha concluso Zaia - di difficoltà per il governo ce ne sarebbero". (ANSA).