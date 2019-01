Energia: Sicet acquisce Ceb Longarone

(ANSA) - BELLUNO, 30 GEN - La Sicet, azienda che produce energia rinnovabile da biomasse legnose, rafforza la presenza nel bellunese con l'acquisizione da Edison della Ceb (Compagnia Energetica Bellunese). L'operazione porterà Sicet, che già possiede l'impianto di energia da biomasse vegetali più grande del Veneto, per una potenza di 20 Mw, a raggiungere una potenza complessiva di quasi 30 Mw. Edison è controllata dalla società di stato francese Edf, che ha deciso di uscire dal settore delle biomasse cedendo l'unico impianto posseduto in Italia. "Con questa operazione - spiega l'azienda guidata da Valentino Vascellari - Sicet intende migliorare le efficienze produttive con la concreta possibilità di generare importanti benefici sociali ed ambientali attraverso la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale". Sicet sta dialogando anche con Comuni e Regione per una collaborazione "nelle attività di manutenzione del territorio, e la riduzione dei rischi idrogeologici, per le conseguenze del maltempo di fine ottobre".

(ANSA).