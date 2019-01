Moto Guzzi torna in pista con Fast Endurance

(ANSA) - VERONA, 18 GEN - Moto Guzzi torna a correre facendo rivivere un patrimonio di sportività e mettendo in pista la passione per le gare intese come momento di divertimento, passione e amicizia. Valori autentici che la Casa di Mandello porta in gara nel "Moto Guzzi Fast Endurance 2019".

Un trofeo completamente nuovo, organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana e Moto Guzzi, le cui iscrizioni si aprono il primo febbraio e che scatterà sul circuito di Varano il prossimo 14 aprile. A Veronafiere, in occasione della seconda giornata dell'11/a Motor Bike Expo, è stato presentato il campionato "dedicato a coppie di amici che vogliono cimentarsi tra i cordoli assaporando l'atmosfera leggendaria delle corse più classiche" ha spiegato Davide Zanolini, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Piaggio.

Saranno cinque gli appuntamenti in pista: dopo Varano si passerà a Vallelunga (19 maggio), Magione (23 giugno), Adria (1 settembre) e gran finale a Misano il 13 ottobre. (ANSA).