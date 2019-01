Di Maio visiterà aree del bellunese colpite dal maltempo

(ANSA) - VENEZIA, 1 GEN - Il vicepremier Luigi Di Maio passerà alcuni giorni per le vacanze invernali nelle località della montagna bellunese colpita dal maltempo di inizio novembre, il 3 e 4 gennaio. Lo rende noto il deputato M5S Federico D'Incà, che lo accompagnerà.

Di Maio aveva annunciato la sua presenza nel bellunese in occasione della sua visita alle aree colpite. Secondo quanto annunciato da D'Incà, arriverà ad Alleghe nella mattinata di giovedì 3 e si recherà nel pomeriggio a Rocca Pietore e Sottoguda, dove era già stato a novembre in sopralluogo.

In seguito incontrerà i sindaci, gli operatori turistici, gli imprenditori, gli impiantisti e i rappresentanti delle aziende bellunesi, per fare con loro il punto della situazione. In serata salirà ai piani di Pezzé, in cabinovia, per la partenza di un'escursione nel complesso del Civetta. Il giorno dopo, Di Maio visiterà la zona di Alleghe.

