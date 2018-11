Manovra: Piovesana, governo non sta lavorando per lo sviluppo

(ANSA) - PADOVA, 15 NOV - "Abbiamo agganciato la ripresa ma il governo non sta lavorando per lo sviluppo, non siamo stati ascoltati, la politica dovrebbe difenderci, il nostro pil è fatta da piccole medie imprese, non siamo le elite ma difendiamo il nostro lavoro e quello dei nostri dipendenti": è il commento di Maria Cristina Piovesana, Presidente vicario Assindustria Venetocentro sulla manovra finanziaria, difesa anche oggi dal ministro Tria all'università di Padova dove sono stati presentati i dati di Fondazione Nordest. "La manovra è pessima e non tiene conto delle esigenze di crescita delle nostre imprese" conferma Enrico Carraro, presidente del Gruppo Carraro.(ANSA).