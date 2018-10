Big mondo tatuaggio a Venezia 12-14/10

(ANSA) - VENEZIA, 11 OTT - Si tiene a Venezia dal 12 al 14 ottobre l'International Tattoo Convention, una tre giorni di tatuaggi, arte contemporanea, musica live. Molti sono i big mondiali del settore tra i 150 ospiti di 29 nazioni, veri e propri artisti, che arriveranno al Russott Hotel come Silvano Fiato, AD Pancho, Sasha O' Karin, Alex De Pase, Benjamin Laukis, Dave Paulo, Ivano Natale, Jak Connolly, Julian Siebert, Little Andy, Marco Manzo, Moni Marino, Robert Hernandez, Sam Barber, Sandry Riffard, Teresa Sharpe, Valentina Riabova e Volko Merschky. Il tatuaggio è identificato anche come 'body art': arte, linguaggio, forma di espressione e coinvolge 30 mila imprese per un giro d'affari di 100 milioni. Uno dei momenti più attesi saranno i Tattoo Contest, nei quali i tatuatori si sfideranno sul palco a colpi di creatività e dove verranno eletti i migliori tatuaggi eseguiti dagli artisti presenti in convention, divisi per categorie e stili. Attorno alle esibizioni dei big mondiali del tatuaggio sono in programma vari eventi.