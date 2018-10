A Venezia dodici maxi-yacht davanti a San Marco

Un campo di regata spettacolare per dodici maxi-yacht ed altrettanti skipper che hanno segnato pagine indimenticabili della storia della vela. L'appuntamento è a Venezia, per la quinta edizione della Venice Hospitality Challenge 2018, in programma sabato prossimo, 20 ottobre. Ed abbinati con le barche, altrettanti grandi hotel simbolo nel mondo dell'eccellenza alberghiera veneta. Gli equipaggi dei maxi, barche a vela di grandi dimensioni dalle altissime prestazioni sportive, guidati da skipper di fama internazionale, si confronteranno - è stato ricordato oggi in conferenza stampa -sul campo di regata nelle acque di Venezia per contendersi il cappello del Doge, realizzato appositamente da una storica vetreria muranese. Il via alla regata alle 13.30 di sabato 20 ottobre. Base della flotta sarà Marina Santelena, mentre il bacino di San Marco, punto focale del percorso, permetterà al pubblico di seguire dalle rive una competizione spettacolare.