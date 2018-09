'No vax' in classe, guarisce dalla leucemia ma non entra a scuola

Un bambino di 8 anni di una cittadina veneta, recentemente sottoposto a trapianto di midollo per curare una forma di leucemia mieloide acuta, rischia di non poter andare a scuola perché nella sua classe ci sono cinque bambini non vaccinati.

La vicenda è stata riferita da un medico di Castelfranco Veneto (Treviso), Oriana Maschio, con un post su Facebook riportato oggi dal Gazzettino. "La storia è vera - ha confermato Maschio all'ANSA - l'ho saputa da una mia collega. Anche se ne ho 'romanzato' i contorni il bambino esiste, va in giro con la mascherina, e il problema si pone quando rientrerà in classe e verrà affrontato, credo, con tutta la chiarezza possibile dai suoi genitori".

La vicenda ricorda quella già 'vista' di una bambina della provincia di Treviso, trapiantata e con deficit immunitario, che non ha potuto frequentare la scuola dell'infanzia perché in classe c'erano due bimbi non vaccinati ma anche quella che vede un bimbo di 4 anni (in attesa di vaccinazione il 21 settembre, secondo il padre) che a Settimo Torinese (Torino) ha vissuto il suo primo giorno di scuola d'infanzia da solo in 'isolamento' in palestra. Su questo caso indaga la procura di Ivrea (Torino). Il procuratore Giuseppe Ferrando aprirà nelle prossime ore un "fascicolo di atti relativi all'esposto presentato dal padre del ragazzo - informa lo stesso magistrato -. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli accertamenti preliminari per verificare la sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti". Secondo la denuncia del padre, che sostiene di avere prenotato i vaccini per il prossimo 21 settembre, il bimbo non è stato fatto entrare a scuola ma non in classe ed è rimasto in un'aula, da solo, insieme ad una insegnante.