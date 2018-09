Scontro tra tir, chiuso svincolo A4-A13

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Uno scontro tra Tir ha portato alla chiusura per alcune ore dello svincolo tra la A4 e la A13 in direzione Bologna. L'arteria stradale è stata riaperta alle 16.30 dopo che era stato chiuso alle 13.40. Le code, che hanno raggiunto la lunghezza massima di 8 chilometri in carreggiata ovest, sono in via di lento smaltimento. Verso le 16, tra l'altro, i vigili del fuoco hanno richiesto per precauzione a CAV il momentaneo blocco del traffico in entrambe le carreggiate della A4, nei pressi degli svincoli A13, per il recupero di uno dei mezzi coinvolti, un'autocisterna che trasportava kerosene, dalla sommità dello svincolo. In precedenza il traffico in direzione Milano era stato deviato all'uscita di Padova est. Per il blocco in A4 sono stati 10 invece i chilometri raggiunti in carreggiata est (direzione Trieste) tra Padova est e Padova ovest, già smaltiti.