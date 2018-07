Vino: a Verona 5/a edizione "wine2wine"

(ANSA) - VERONA, 27 LUG - Compie 5 anni e si affina ancora la piattaforma "wine2wine" di Veronafiere-Vinitaly per l'aggiornamento e formazione professionale nel mondo del vino, in programma quest'anno il 26 e 27 novembre.

Diverse le novità del format, pensato per circa 1.500 professionisti della filiera: dai seminari-sprint (30 minuti) a cui si aggiungono 15 minuti di domande e risposte, ai laboratori pratici 'wine2winelab', agli speed dating per incontri b2b e alle pause networking' (di altri 15 minuti) tra le diverse sessioni.

Circa 60 gli incontri previsti e oltre 100 gli esperti nazionali e internazionali che interverranno al forum per dare un contributo di idee e conoscenze al settore, in attivo sulla bilancia commerciale di circa 5,5 miliardi di euro l'anno.

Primo piano in particolare su Cina, Stati Uniti, Canada Russia e Regno Unito, con focus dedicati alle tendenze dei consumi fino alle buone pratiche legate a comunicazione e promozione on e off line, agli stakeholder e alle community digitali. (ANSA).