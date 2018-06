Carmen apre 96/o Festival Lirico Arena

(ANSA) - VERONA, 14 GIU - Sarà il nuovo allestimento della Carmen di Bizet a inaugurare, venerdì 22 giugno, il 96/o Opera Festival 2018 dell'Arena di Verona. La nuova produzione porta la firma di Hugo de Ana, regista, scenografo e costumista argentino di fama internazionale. Dopo l'ultima storica edizione di Carmen, firmata da Franco Zeffirelli e allestita in Arena dal 1995, Hugo de Ana propone per il 2018 una lettura inedita dell'opera, consapevole della sfida che pone un titolo tanto caro alla storia e al pubblico del Festival. Per andare al cuore delle passioni e del mondo gitano in cui la protagonista si muove, de Ana traspone la vicenda un secolo dopo rispetto al libretto, negli anni Trenta del Novecento.

La messa in scena è arricchita dalle nuove coreografie di Leda Lojodice, sul podio debutta nell'anfiteatro veronese il giovane direttore Francesco Ivan Ciampa. Esordio in Arena anche per i due protagonisti della prima: Anna Goryachova nel ruolo di Carmen e Bian Jadge come Don José. (ANSA).