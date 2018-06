Biennale: niente Keith Jarret, concerto Pmce

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - Problemi di salute per Keith Jarret tengono lontano dai teatri il grande pianista jazz, che non potrà esibirsi il 29 settembre a Venezia, nell'ambito della Biennale Musica che lo ha premiato con il Leone d'oro alla carriera.

Il Presidente della Biennale Paolo Baratta e il Direttore del Settore Musica Ivan Fedele annunciano che sarà un concerto del "Parco della Musica Contemporanea Ensemble" (Pmce), dedicato a un altro grande americano Elliott Carter a sostituire la performance.

L'ensemble è già protagonista di un altro appuntamento il 28 ottobre, in apertura di programma del 62/o Festival Internazionale di Musica Contemporanea, con la prima esecuzione italiana della versione integrale di "The Yellow Shark" di Frank Zappa al Teatro Goldoni.

Il Festival, intitolato "Crossing the Atlantic", si svolgerà a Venezia dal 28 settembre al 7 ottobre. (ANSA).