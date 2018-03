Maltempo, nevica in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAR - Nevica sul Veneto dalle prime ore del mattino. La fitta pioggia di ieri si è trasformata in fiocchi bianchi in molte aree della pianura, soprattutto nelle zone del Veneto nord orientale. La nevicata è consistente nelle zone di San Donà di Piave e Portogruaro, e lungo il litorale veneziano. Problemi alla circolazione vengono segnalati lungo la A4 e la A27, nel trevigiano, con lunghe code di veicoli. Solo neve mista a pioggia, invece a Venezia, e fiocchi bianchi che al momento non hanno attecchito a Padova. La giornata, a dispetto del calendario, è tipicamente invernale, con temperature ovunque vicine allo zero. A Venezia, dove ieri sera l'acqua alta ha toccato i 124 centimetri sopra il medio mare, è attesa in serata un'altra punta di marea superiore al metro.