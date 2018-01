Ha tentato di estorcere 5000 euro ad una madre minacciandola di deturpare il volto del figlio minore con l'acido. Per questo un italiano 25enne con piccoli precedenti è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione dai Carabinieri della Compagnia di Este.

Le manette sono scattate venerdì scorso ma gli investigatori hanno reso noto l'accaduto stamane. Il minore che l'arrestato minacciava di sfigurare ha 13 anni.