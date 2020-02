Lavoro, quasi un mln per Piano Giovani

La Giunta regionale ha approvato il Piano di attuazione regionale relativo alla seconda fase del Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", noto anche come Garanzia Giovani. Lo ha comunicato l'assessorato alle politiche del lavoro precisando che il programma "offre azioni dirette ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e che non sono inseriti in percorsi scolastici o formativi mediante attività di orientamento, corsi di formazione, tirocini extracurriculari e azioni di accompagnamento al lavoro".

Il Piano mette a disposizione della Regione Valle d'Aosta risorse finanziarie pari a 971.722 euro. L'obiettivo è la lotta alla disoccupazione giovanile "in un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate, tramite un sistema di profiling che valorizza le attitudini e l'esperienza formativa e professionale di ogni giovane nonché la loro distanza dal mercato del lavoro".

Nella prima fase, tra il 2014 e il 2018, sono state erogate attività di orientamento, tirocinio, formazione e servizio civile da parte di enti di formazione e enti accreditati ai servizi al lavoro. Nei prossimi mesi verrà predisposto un avviso pubblico per dar seguito al Piano.