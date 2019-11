Al via corso manutentore industria 4.0

Al manutentore dell'industria 4.0 è dedicato il progetto di formazione nel settore industriale meccanico ed elettrico. Il percorso, rivolto a 14 ragazzi dai 18 ai 29 anni in uscita dalle scuole professionali nel 2020 o con cinque anni di documentata esperienza nel settore, avrà una durata biennale di 2.000 ore, di cui 300 di stage in azienda. I selezionati seguiranno i corsi nella 'rinata' scuola Cogne, dal settembre 2020. Riceveranno un'indennità di frequenza di 7.500 nel biennio. Sono previste anche borse di merito di 7.500 euro. Alla fine del percorso formativo, che sarà realizzato da Cnos-Fap Valle d'Aosta, otterranno una certificazione post-diploma. L'intervento del valore di 500 mila euro è finanziato con fondi del Fondo sociale europeo. I protocolli d'intesa tra la Regione Valle d'Aosta, Confindustria e Cogne Acciai speciali sono stati siglati nel pomeriggio di oggi, a margine della terza riunione del Consiglio delle politiche del lavoro nella saletta di Palazzo regionale, ad Aosta.

"Le aziende sono entrate a Palazzo e hanno proposto un'idea. L'ascolto reciproco ha contribuito alla costruzione di questo percorso che è concreto, che darà sbocchi e competenze spendibili nel mondo del lavoro. Non c'è analisi di lavoro più sbagliata se non ha obiettivi finali concreti", ha commentato l'assessore alle Politiche del lavoro, Luigi Bertschy. Per il presidente di Confindustria Giancarlo Giachino "questo è il primo importante passo per dare fiducia ai giovani e per far tornare a crescere la Valle d'Aosta". Pier Maria Minuzzo, responsabile delle risorse umane e relazioni esterne della Cogne acciai speciali, ha annunciato "l'idea di riprendere in un'ottica moderna la virtuosa esperienza della 'scuola fabbrica' costituisce l'inizio di un percorso che speriamo diventi strutturale". Oltre alla Cogne ha aderito al protocollo l'azienda Nuova Carpenteria Aosta srl. Ne fanno parte gli istituti tecnici e professionali Don Bosco di Châtillon, Liceo Brambilla di Verrès e l'Istituto Corrado Gex di Aosta.