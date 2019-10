Turismo, Gal Vda approva otto progetti

(ANSA) - AOSTA, 30 OTT - Sono otto i progetti ammessi a finanziamento, sui 10 presentati, nell'ambito del bando 'Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo' del Gal della Valle d'Aosta.

Nasceranno ora forme aggregative sullo sviluppo locale e la promozione di un'offerta turistica sostenibile che coinvolgeranno 73 aziende valdostane, riguardanti itinerari turistici esperienziali per conoscere e vivere le eccellenze locali, un servizio di green mobility attraverso il noleggio di auto elettriche per scoprire il territorio, una rete sentieristica che dai vigneti porta ai ghiacciai del Monte Rosa.

"Sarà importante ora seguire l'attuazione di questi interessanti progetti - spiega Alessandro Giovenzi, presidente del Gal Valle d'Aosta - che, va ricordato, a livello nazionale, sono progetti pilota. Infatti, in questa programmazione, al momento, un solo altro Gal italiano ha attivato bandi per finanziare la costituzione di reti".(ANSA).