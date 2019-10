A Vda 332 mila euro Fondo per montagna

(ANSA) - AOSTA, 22 OTT - Alla Valle d'Aosta saranno destinati 332 mila euro derivanti dalla ripartizione del Fondo nazionale per la montagna, stabilita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia. Le risorse sono destinate a interventi diretti alla tutela e alla valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. "Il Fondo nazionale per la montagna è importante per la nostra Regione non tanto in termini economici, in quanto le risorse a noi riservate, secondo i parametri attuali, sono estremamente limitate, quanto in termini politici. E' determinante, infatti, che la montagna continui a mantenere una centralità nelle discussioni politiche sui tavoli nazionali ed europei", commenta l'assessore regionale Luigi Bertschy, responsabile della Politica della Montagna, nell'ambito della prima Commissione della Conferenza delle Regioni e Province autonome.(ANSA).