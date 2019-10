Lavoro, 3 giorni su formazione e impiego

(ANSA) - AOSTA, 1 OTT - Una tre giorni dedicata ai temi del lavoro, della formazione e della ricerca di impiego: dal 7 al 9 ottobre, nell'ex cotonificio Brambilla, a Verrès, si terranno i Job training days 2019, ai quali interverrà anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, atteso per la giornata conclusiva. Oltre agli incontri tra domanda e offerta di lavoro, organizzati il 7 ottobre in collaborazione con l'associazione degli albergatori (Adava), il giorno successivo si svolgeranno anche attività didattiche sui temi della sicurezza del lavoro, laboratori rivolti a disoccupati e incontri sugli stage di mobilita' all'estero e sui percorsi di istruzione tecnica superiore (Its). Nel pomeriggio del 9 ottobre è in programma l'incontro con il presidente Boccia e con il presidente della piccola e media industria, Carlo Robiglio.

"Parleremo di turismo, di formazione, di istruzione, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di imprese, di economia - ha spiegato l'assessore alle politiche del lavoro Luigi Bertschy, che ha presentato l'iniziativa con l'assessora all'istruzione Chantal Certan, al presidente di Confindustria Valle d'Aosta Giancarlo Giachino e al vice presidente dell'Adava Camillo Rosset - e creeremo quelle condizioni per i prossimi appuntamenti: questo è infatti il primo di tanti appuntamenti che nei prossimi mesi dedicheremo al mondo del lavoro, insieme agli altri assessori".(ANSA).