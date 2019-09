Savt, politica si ricompatti

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - Il Savt chiede alla politica valdostana di ricompattarsi intorno a "principi e valori" e di superare le divisioni degli ultimi anni. L'appello è contenuto in una piattaforma che il sindacato intende presentare in una serie di incontri con le forze politiche, le istituzioni e le associazioni datoriali, dopo il rinnovo dei suoi vertici.

"L'obiettivo che deve diventare un impegno comune di tutte le parti in causa - spiega in una nota - è di dare vita ad iniziative per promuovere lo sviluppo culturale e socio economico, salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali del sistema Valle d'Aosta e di aumentarne il gettito fiscale, in particolare andando a promuovere l'imprenditoria nel mondo privato, soprattutto nel settore turistico, che nel futuro dovrà necessariamente diventare uno dei maggiori volani del sistema economico valdostano". Secondo il sindacato autonomo "il bilancio regionale 2020/2022 e la ripartenza dei lavori del Consiglio per le politiche del lavoro sono due momenti fondamentali per dare il via a tale percorso" ed "è fondamentale che tutto questo venga realizzato andando a tutelare e a valorizzare quelle che sono le prerogative che derivano dallo Statuto speciale di autonomia della Valle d'Aosta". (ANSA).