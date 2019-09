Al via iter assunzione operai forestali

Al via le procedure di selezione per l'assunzione di operai idraulico-forestale a tempo indeterminato e determinato in Valle d'Aosta. Le graduatorie avranno validità triennale. Lo comunica l'Assessorato dell'Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale. Da oggi al 24 settembre sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione di un operaio idraulico-forestale a tempo indeterminato con profilo di meccanico. Nelle prossime settimane saranno pubblicati gli avvisi di selezione per l'assunzione di altri nove operai idraulico-forestali a tempo indeterminato per i cantieri forestali (un autista, un addetto al centro recupero animali selvatici, tre boscaioli, un vivaista, un muratore, un fabbro e un magazziniere).