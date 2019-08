Cammino Balteo, nuovo avviso contributi

Nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (Fesr), è stato pubblicato il secondo Avviso per la concessione di contributi in conto capitale in de minimis a favore di Pmi per progetti di investimento nel settore turistico-ricettivo, commerciale e dei servizi correlati, finalizzati a fornire accoglienza, ristoro, supporto e animazione ai fruitori del percorso e delle varianti della Bassa via della Valle d'Aosta, il Cammino Balteo. Lo ha comunicato l'assessorato regionale del Turismo e Beni culturali precisando che "il sostegno finanziario ha come obiettivo quello di incentivare l'implementazione di servizi aggiuntivi da parte di imprese esistenti o da reti formate dalle stesse, nonché la creazione di nuove imprese e di reti di imprese".

La dotazione finanziaria pubblica disponibile del secondo Avviso ammonta a 500 mila euro, eventualmente incrementabile qualora vengano reperite nuove risorse. Le domande potranno essere presentate entro le 12 del 20 dicembre 2019. "Per il perseguimento delle finalità delineate - si legge in una nota - è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ammessa ad agevolazione. In caso di Rete di imprese, tale misura è elevata al 60%. In entrambi i casi il limite massimo di contributo è pari a 100 mila euro. Il limite minimo di spesa ammissibile, riferita esclusivamente a beni nuovi, per poter presentare domanda è di 25 mila euro. Tali importi sono considerati al netto di qualsiasi onere di natura fiscale, previdenziale e assicurativa". Le categorie di spesa ammissibile riguardano attrezzature e strumenti, macchinari, arredi, automezzi, impianti tecnici, progettazione, lavori, direzione lavori, oneri di sicurezza comprendenti le opere provvisionali e le spese tecniche, collaudo, licenze e diritto di utilizzo di software, investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia, investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico, spese di promo-commercializzazione, acquisto di altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, spese di trasporto dei beni acquistati, opere di difesa e messa in sicurezza, oneri di urbanizzazione e servizi di progettazione d'interni e assistenza tecnica in fase di realizzazione.