Giorgio Consol nominato presidente Inva

(ANSA) - AOSTA, 26 LUG - Giorgio Consol è il nuovo presidente della società in house di servizi informatici Inva spa, partecipata al 75% dalla Regione Valle d'Aosta, dal Comune di Aosta (14%), dall'Ausl (10%). Succede a Piercarlo Rusci. Consol, laureato in scienze dell'informazione, è attualmente dirigente del Sistema informativo e dell'Agenda digitale alla Regione Piemonte e rappresentante della Regioni nel comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale. In precedenza era stato dirigente della Regione Valle d'Aosta. Gli altri consiglieri di amministrazione sono Alexis Vallet e Clotilde Forcellati. (ANSA).