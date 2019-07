Cioccolato Vda,un'offerta per ex Feletti

(ANSA) - AOSTA, 19 LUG - C'è un'offerta per il capannone della ex Feletti di Pont-Saint-Martin, in vendita dopo il fallimento della Cioccolato Valle d'Aosta spa, che lo aveva acquistato nel 2016 grazie a 3 milioni e 950 mila euro di mutui Finaosta. La busta sarà aperta nel pomeriggio in un studio notarile. Nelle scorse settimane aveva manifestato interesse un gruppo straniero multinazionale, considerato 'solido' tra gli addetti ai lavori. L'offerta minima è di 2,6 milioni, a fronte di un valore stimato di circa 3 mln. Le produzioni nello stabilimento sono ferme dall'inizio del 2018; erano 6 i dipendenti impiegati.

Sulla concessione dei mutui indaga la Corte dei conti. La guardia di finanza ha quantificato in 3,8 milioni di euro il presunto danno erariale, segnalando alla procura contabile sei persone legate a Finaosta: l'ex presidente Massimo Leveque, il dg Giuseppe Cilea, Nicola Rosset e Francesco Parenti - all'epoca entrambi nel Cda - Roberto Francesconi, della vicedirezione investimenti, Mirko Agostini, tecnico istruttore.

Se l'offerta sarà ritenuta valida dal notaio, avverrà l'aggiudicazione provvisoria. Quindi ci saranno altri 10 giorni per ricevere altre offerte, con un rialzo minimo del 10 per cento.(ANSA).