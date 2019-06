Ok a potenziamento Centri per impiego

La Giunta regionale ha approvato il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ai sensi della legge che ha istituito il Reddito di cittadinanza). E' prevista l'assunzione in tre anni, dal 2019 al 2021, di 22 unità di personale. Inoltre viene integrato il Piano triennale del fabbisogno delle risorse umane dell'Amministrazione regionale per il periodo 2019/2021.

Nel 2019 le unità di personale assunte saranno 10, di cui 7 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.

Le assunzione saranno effettuate mediante due concorsi pubblici distinti, per le categorie C e D, banditi entro la prossima settimana. Il nuovo personale "andrà a rafforzare le attività dei Centri per l'impiego regionali nell'erogazione dei servizi all'utenza, cittadini e imprese, svolgendo azioni per l'attivazione e l'accompagnamento in percorsi di inserimento e reinserimento al lavoro, erogando servizi di orientamento al lavoro attraverso colloqui individuali e di gruppo e operando per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche tramite la promozione dei servizi pubblici per l'impiego presso i datori di lavoro e la ricerca di offerte idonee per i cittadini utenti del servizio". I nuovi assunti saranno anche adeguatamente formati nell'ambito di uno specifico percorso di formazione specialistica, che sarà organizzato in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta nei primi mesi del prossimo anno.