Lavoro, in autunno corsi per disoccupati industria

La Giunta regionale ha approvato un avviso pubblico per il finanziamento di iniziative formative attinenti al settore industriale per un importo di 700 mila euro a valere sul Fondo Sociale Europeo. "L'avviso - si legge in una nota - è stato realizzato a seguito di una fase di concertazione con Confindustria e con alcune aziende del territorio che hanno espresso l'esigenza di reperire sul territorio valdostano alcune figure specialistiche al momento difficilmente reperibili tra le persone attualmente in cerca di occupazione".

Gli enti di formazione accreditati iscritti all'Albo regionale potranno così proporre due percorsi formativi: tecnico delle manutenzioni meccaniche e tecnico delle manutenzioni elettriche per un totale di 2000 ore di cui 300 di stage; tecnico informatico per un massimo di 600 ore di cui il 40% di stage. I destinatari saranno giovani disoccupati con un'età massima di 29 anni. "L' obiettivo dell'intervento - prosegue la nota - è di contrastare la disoccupazione tramite la messa in campo di azioni di formazione tecnica specifica che porti alla valorizzazione del capitale umano e all'acquisizione di nuove competenze specialistiche che favoriscano l'inserimento lavorativo nel settore industriale valdostano".

Il coinvolgimento attivo del territorio viene sancito da un Protocollo d'Intesa in cui le aziende, tra le quali Confindustria, in quanto associazione di categoria del settore industriale, e Cogne Acciai Speciali si impegnano a collaborazione nella realizzazione degli interventi formativi a garanzia della qualità dei contenuti didattici e nell'inserimento lavorativo dei giovani qualificati con un impegno formale. "Sono molto soddisfatto - commenta l'assessore alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy - di questa iniziativa alla quale gli uffici hanno lavorato alacremente, da un lato perché attraverso la formazione proposta alcuni giovani potranno essere proposti per un impiego sul territorio e dall'altro perché essa è frutto di un lavoro preparatorio concertato e condiviso con le aziende del territorio. È evidente, inoltre, come l'avviso vada nella direzione di arginare la mancanza nella nostra Regione delle figure professionali richieste dalle imprese che vengono reperite fuori Valle".