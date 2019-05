Eusalp punta su Smart village

(ANSA) - AOSTA, 18 MAG - La nuova strada verso lo sviluppo nelle zone rurali alpine passa per gli smart villages. Questa è la direzione indicata dalla Strategia europea per la Regione alpina (Eusalp) che organizza a Courmayeur, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, un convegno dedicato proprio all'applicazione di soluzioni innovative nei piccoli centri e nelle aree rurali.

L'obiettivo è garantire in questi contesti i servizi di base e lo sviluppo economico sostenibile per contrastare lo spopolamento. In occasione del seminario, organizzato nell'ambito della presidenza italiana di Eusalp, si confronteranno alcuni dei massimi esperti europei. E' prevista anche una tavola rotonda (il 24 maggio, nella stazione Pavillon della Sky Way del Monte Bianco) con gli assessori di Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e amministratori pubblici francesi e svizzeri. (ANSA).