Studenti in movimento, stage all'estero

Nell'ambito del Programma Fse Valle d'Aosta 2014/2020 è stato presentato l'avviso pubblico 'Studenti in movimento: stage aziendali all'estero' volto a finanziare periodi di formazione aziendale all'estero (in imprese, organismi pubblici, organizzazioni non governative), scuole o centri di formazione professionale, per studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Valle d'Aosta che abbiano compiuto i 16 anni e per gli studenti universitari iscritti all'Università della Valle d'Aosta, al Politecnico di Torino - sede di Verrès e all'Istituto Superiore di Studi Musicali della Valle d'Aosta.

Gli interventi sono finanziati con risorse a valere sul Programma operativo Fse 2014/2020. L'obiettivo è di intervenire con una strategia finalizzata a ridurre il tasso di abbandono scolastico e, al contempo, a superare gli elementi di distacco della soggettività giovanile rispetto all'esperienza di vita e di studio richiesta dalla scuola. "Attraverso l'esperienza in contesti lavorativi all'estero - si legge in una nota - gli studenti acquisiscono competenze non solo linguistiche ma anche professionali e trasversali all'apprendimento scolastico e universitario che, inserite opportunamente nel curriculum vitae, potranno garantire un valore aggiunto spendibile nel mondo del lavoro. Un'esperienza di mobilità transnazionale che diventa quanto mai preziosa in questi tempi di crisi economica ed elevata disoccupazione giovanile nonché di problematiche legate all'abbandono e alla dispersione scolastica. Attraverso lo stage il processo formativo si realizza non più soltanto in classe, ma anche in contesti socio-economici diversi, secondo un progetto articolato e personalizzato che valorizza lo studente, in ambiti diversi rispetto a quello locale, per il conseguimento degli obiettivi finali nel piano educativo".