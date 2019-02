Vda rafforza organico per progetti Fse

Il reclutamento di sei istruttori dei Programmi di sviluppo al fine di rafforzare l'intervento sui Fondi strutturali europei e arginare l'emergenza creatasi con il disimpegno automatico del dicembre scorso. E' quanto ha stabilito l'Amministrazione regionale promuovendo per il 27 febbraio (9-13) una chiamata pubblica su presenza al Centro per l'impiego di Aosta per l'avviamento della selezione. "Questa è una delle azioni di rafforzamento messe in campo con celerità a poco più di due mesi dall'inizio del mandato - spiega l'assessore agli Affari europei, Luigi Bertschy - per dare una immediata risposta all'urgenza in questione. L'iniziativa si colloca all'interno del Piano di rafforzamento amministrativo, redatto in accordo con la Presidenza della Regione e la Giunta, che ha l'obiettivo più ampio di dare un assetto organizzativo capace di assicurare un'attuazione efficace dei Programmi cofinanziati dai Fondi europei". Inoltre - conclude Bertschy - "ritengo sia giusto sottolineare come tutti i gruppi in consiglio regionale siano sensibili e motivati ad affrontare congiuntamente questa problematica anche per le importanti ripercussioni che questa ha sulla nostra comunità".

Delle sei figure reclutate (durata massima di 3 anni con 36 ore settimanali), tre istruttori prenderanno servizio nella struttura Programmazione Fondo sociale europeo di Saint-Christophe mentre gli altri 3 istruttori opereranno nella struttura Programmi per lo sviluppo regionale di Aosta.