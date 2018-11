Sportello su mobilità giovani all'estero

(ANSA) - AOSTA, 5 NOV - "Vi mandiamo a quel paese" è il nome dello sportello di mobilità rivolto ai giovani che è a disposizione alla Cittadella dei Giovani di Aosta: un'operatrice è presente tutti i lunedì dalle 13 alle 15 per fornire informazioni e consulenze su opportunità di studio, lavoro o volontariato all'estero per singoli o scambi giovanili per i gruppi. L'obiettivo è "favorire la conoscenza delle molteplici opportunità di mobilità all'estero per i giovani valdostani di età compresa tra i 14 e i 29 anni". In dettaglio si possono avere informazioni su scambi giovanili europei, esperienze di apprendimento linguistico, stage e tirocini formativi e lavorativi, esperienze di lavoro vero e proprio, volontariato internazionale e soggiorni in attività di solidarietà, opportunità "last minute" per partire nell'immediato o progetti su cui candidarsi con anticipo. (ANSA).