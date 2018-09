Semaine de l'emploi, imprese cercasi

Si terrà dall'8 al 12 ottobre prossimi la Semaine de l'emploi de la formation et du Fonds social européen. La manifestazione annuale del Fondo sociale europeo, articolata in più eventi, ha l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, orientare i giovani studenti e disoccupati alle professioni e ai mestieri che offrono spazi occupazionali informando sulle opportunità formative e di tirocinio offerte in Valle d'Aosta. Per questo gli uffici stanno contattando le imprese potenzialmente interessate a una ricerca mirata di personale, in modo da offrire servizi di pre-selezione dei lavoratori. Oltre al consueto comparto turistico-alberghiero e della ristorazione saranno coinvolti: commercio e grande distribuzione, meccanica e settore artigiano, trasporti-logistica e l'area delle professioni trasversali, come il settore segreteria, contabilità e addetti ufficio. Le aziende interessate possono compilare il modulo online sul sito www.regione.vda.it/lavoro.

L'evento è organizzato dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione della Regione, in collaborazione con la Cittadella dei giovani e le associazioni dei datori di lavoro, Adava, Enti bilaterali turismo commercio Vda, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Confindustria.