Vda-PoliTo, ricerca si sposta P.S.Martin

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato uno schema di 'Addendum' alla convenzione stipulata tra Politecnico di Torino, Università della Valle d'Aosta e Regione autonoma Valle d'Aosta relativamente al Polo tecnologico di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e di servizi formativi nell'ex cotonificio Brambilla di Verrès.

L'impegno di spesa è di 79.200 euro per il triennio 2018/2020.

"In particolare - si legge in una nota - l'Addendum prevede che la sede principale di svolgimento delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e servizi al territorio, sia trasferita, a partire dal primo luglio 2018, dall'ex cotonificio Brambilla all'ex Zincocelere di proprietà di Vallée d'Aoste Structure, nel Comune di Pont-Saint-Martin, conformemente alle azioni previste dalla Strategia di specializzazione intelligente della Regione per il periodo 2014/20 specificamente destinate ai Centri di Ricerca e di Eccellenza operanti sul territorio valdostano, finalizzate al potenziamento della loro dotazione tecnologica strutturale, all'incentivazione di iniziative di cooperazione tra centri (messa in rete su progetti congiunti), a progetti di collaborazione tecnico-scientifica tra essi e le imprese, e a favorire la loro concentrazione insediativa in aree specifiche e attrezzate (technology park)".