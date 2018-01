Uk-Italy Springboard arriva ad Aosta

Sarà Aosta ad ospitare la sesta edizione di UK-Italy Springboard, competizione imprenditoriale rivolta a 'start-up' e 'scale-up' italiane innovative interessate a utilizzare il Regno Unito come trampolino di lancio per crescere sul palcoscenico globale. L'evento è organizzato dal Consolato Generale Britannico di Milano e dal Department for International Trade in collaborazione con Intesa San Paolo e Italian Trade Agency (Ice).

Sono state selezionate 15 imprese da un comitato internazionale e le finaliste si raduneranno nel capoluogo valdostano dal 31 gennaio al 2 febbraio per il 'Business Bootcamp' di preparazione alla fase finale in programma a Londra nel mese di febbraio. "Durante il Bootcamp - è spiegato in una nota - gli imprenditori hanno la possibilità unica di lavorare operativamente con mentor di provata esperienza per testare i propri business model e business plan e di affinare le tecniche di presentazione dei propri progetti a potenziali investitori e partner". Le imprese finaliste "hanno inoltre la possibilità di vivere due giornate di full immersion con professionisti di ambito finanziario e imprenditoriale e con gli altri imprenditori selezionati dal board internazionale tra i più innovativi e promettenti del panorama italiano".