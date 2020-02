Consiglio politiche lavoro aperto a gruppi

"Al fine di non alimentare polemiche inadeguate e inappropriate in questo momento", la riunione del prossimo Consiglio delle politiche del lavoro per affrontare l'emergenza Coronavirus sarà aperta al Presidente del Consiglio regionale e a tutti i capigruppo. Lo ha deciso il Governo regionale dlela Valle d'Aosta, rilevando "con grande piacere che è stato utile aver ricostituito il Consiglio politiche delò lavoro da parte dell'attuale Esecutivo". "L'obiettivo dell'Esecutivo regionale, su una tematica di così grande importanza per la comunità valdostana, è di includere tutti gli attori e i soggetti, anche politici, del territorio per fare fronte comune" si conclude la nota.