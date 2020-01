Rete civica, rivedere collegamento Cervinia-M.Rosa

"Abbiamo presentato un emendamento volto a rivedere la scheda relativa al collegamento tra i comprensori di Cervinia e Monterosa e valutarne la realizzabilità in termini di sostenibilità finanziaria, ambientale e urbanistica sulla base di adeguati studi propedeutici, prima di procedere a ulteriori decisioni". Lo dichiara il gruppo consiliare Rete Civica che complessivamente ha presentato sei emendamenti. Rete civica chiede anche di "integrare la scheda riguardante il potenziamento della rete infrastrutturale per la ricarica delle auto elettriche" per "stimolare interventi di implementazione delle colonnine di ricarica sul territorio regionale". Gli altri emendamenti chiedono: la proroga del termine per l'approvazione della norma di attuazione relativa alle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, da febbraio a luglio 2020; la rideterminazione in senso progressivo dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef; la previsione di investimenti per il potenziamento della ferrovia valdostana.