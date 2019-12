Ok commissione ddl su debiti fuori bilancio

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (voto contrario dei gruppi Lega VdA e Mouv' e astensione del M5S) sul disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione. Luca Bianchi (Uv) è stato nominato relatore. La Commissione ha poi approvato, sempre a maggioranza (astensione dei gruppi Lega VdA, Mouv' e M5S) la proposta di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ai sensi del decreto legislativo 175/2016) con individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare, oltre alla fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate. "Questi due provvedimenti - riferisce il Presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis (Stella alpina) - saranno iscritti all'ordine del giorno del Consiglio convocato per la settimana prossima, che sarà incentrato sulle leggi di bilancio della Regione per il 2020-2022".