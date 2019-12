Mouv', su enti locali posizione movimento è quella di Gerandin

"Sulla recente legge regionale in materia di enti locali la sola posizione di Mouv è quella espressa nell'aula del Consiglio Valle da Elso Gerandin.

Lo dimostra anche il suo apporto in Commissione e la sottoscrizione del disegno di legge". E' quanto precisa, in una nota, il movimento Mouv' in merito al dibattito e al voto in Consiglio regionale (Gerandin si è espresso a favore, mentre Roberto Cognetta e Stefano Ferrero hanno votato contro). "Il resto del gruppo consiliare - si legge ancora nel comunicato - ha espresso posizioni personali e non espressione del Movimento".