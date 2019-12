5/a commissione a Variney e J.B. Festaz

(ANSA) - AOSTA, 5 DIC - La quinta Commissione 'Servizi sociali', accompagnata dall'assessore alla sanità e servizi sociali, ha effettuato nella giornata di ieri, mercoledì 4 dicembre 2019, un sopralluogo presso la microcomunità di Variney e la Casa di riposo J.B. Festaz di Aosta. "È stato un sopralluogo molto utile - dichiara il presidente della quinta Commissione, Luca Bianchi (Uv) -, che ci ha consentito di toccare con mano la realtà di queste due importanti strutture per l'assistenza agli anziani. È fondamentale poter conoscere direttamente le condizioni in cui operano, per affrontare e risolvere in modo adeguato le loro criticità. Si è rilevato che queste strutture devono essere sempre più a vocazione sanitaria per la tipologia di utenti accolti".

Secondo il presidente della commissione "si ritiene prioritaria l'approvazione del disegno di legge sull'attrattività del nostro sistemo sanitario per i medici, così come è stato indicato dalla risoluzione approvata all'unanimità nell'ultimo Consiglio regionale". "L'assessore Baccega - ha aggiunto Bianchi - ha ribadito la sua ampia disponibilità a presentare il disegno di legge per la riorganizzazione del servizio di assistenza agli anziani sull'intero territorio regionale, in un percorso che coinvolgerà tutti i soggetti interessati, perché il tema venga preso in carico nella sua complessità avendo come primo punto di riferimento la qualità dei servizi offerti agli utenti".(ANSA).