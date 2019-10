Discarica Pompiod tra temi Consiglio Valle straordinario

La revoca o la revisione della autorizzazione della discarica di Pompiod, ad Aymavilles, e la sostituzione del Segretario generale della Regione nel Consiglio di amministrazione di Finaosta Spa: queste le richieste (rispettivamente di Lega VdA, Mouv', ADU-VdA e Misto e di Lega e Mouv') contenute in due mozioni che saranno esaminate domani dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nel corso di una seduta straordinaria convocata per le 15. Nell'ordine del giorno figura anche una proposta di legge di Lega VdA e Mouv' per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia, un'interrogazione di Mouv' e un'interpellanza di Lega VdA sulle motivazioni del cambiamento della governance della società Vallée d'Aoste Structure Srl, infine due interpellanze, di cui una del gruppo ADU-VdA riguardante gli interventi per favorire l'accessibilità agli atti della Regione nel proprio sito istituzionale, e l'altra dei gruppi Mouv', Misto e ADU-VdA per affrontare il ripristino di servizi sanitari presso il consultorio di Variney a Gignod.