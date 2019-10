Bertin presidente sottocommissione per riforma elettorale

Alberto Bertin, consigliere regionale di Rete Civica-Alliance Citoyenne, è il presidente della sottocommissione del Consiglio Valle incaricata per la riforma della legge elettorale e della forma di governo. E' stato eletto oggi nella prima riunione. Ne fanno parte anche il vicepresidente Luigi Vesan (M5S), il segretario Jean-Claude Daudry (Av), Pierluigi Marquis (SA) e Flavio Peinetti (UV).

"Al fine di permettere una più ampia informazione sull'argomento - ha riferito Bertin - abbiamo stabilito di acquisire la documentazione già presente relativamente alla riforma elettorale, che sarà resa pubblica attraverso una cartella creata appositamente sul sito internet del Consiglio, e ha inoltre previsto che eventuali audizioni di soggetti esperti siano pubbliche e trasmesse in streaming". Per la prossima riunione, i gruppi presenti nella sottocommissione indicheranno le priorità nel predisporre una proposta di articolato. (ANSA).