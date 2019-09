Minori, in Valle d'Aosta 76 in affidamento o in comunità

Sono 76 i minori in affidamento familiare o in comunità in Valle d'Aosta; nel primo semestre di quest'anno ne sono stati allontanati 20. I dati sono stati forniti in Consiglio regionale dall'assessore alla sanità e politiche sociali, Mauro Baccega, rispondendo a una interpellanza presentata dalla consigliera Manuela Nasso (M5s).

"Per quanto attiene alle comunità regionali per minori - ha spiegato Baccega - sono effettuati i controlli sanitari, strutturali e progettuali previsti dalla normativa e su richiesta della Procura Minori presso il Tribunale dei Minori di Torino, sono inviate semestralmente le relazioni sui progetti individuali dei minori inseriti nelle nostre strutture regionali".



Secondo Nasso "i numeri forniti sono importanti per una regione piccola come la nostra, ma il servizio sembra funzionare così come i controlli". "Accolgo favorevolmente - ha aggiunto - il fatto che le nostre tre comunità siano monitorate costantemente e che vengano fatti controlli a sorpresa".