Ddl Mobilità, da audire categorie ed esperti

Sono stati programmati i lavori per l'esame del nuovo testo sulla mobilità sostenibile, il cui esame era stato rinviato dal Consiglio Valle il 24 luglio scorso. La terza commissione 'Assetto del territorio' e la quarta commissione 'Sviluppo economico', rispettivamente presiedute dai consiglieri Alessandro Nogara (Alliance valdotaine) e Giovanni Barocco (Union valdotaine), hanno previsto per il 7 agosto l'audizione degli assessori alle Finanze e ai Trasporti, con i rispettivi dirigenti; per il 9 settembre i rappresentanti di Confcommercio, Cna, Confindustria, ordine degli architetti e ordine degli ingegneri; per l'11 settembre - quando saranno anche presentati gli emendamenti - verranno auditi alcuni esperti. (ANSA).