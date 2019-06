Rendiconto 2018 in 2/a Commissione

(ANSA) - AOSTA, 4 GIU - E' iniziato oggi nella seconda commissione 'Affari generali' del Consiglio Valle, con l'audizione dell'assessore regionale alle finanze Renzo Testolin, l'iter di esame del rendiconto 2018 della Regione. "Le entrate accertate al netto delle partite di giro sono pari a 1.348 milioni di euro, mentre le spese impegnate al netto delle partite di giro ammontano a 1.231 milioni di euro", ha spiegato il presidente della commissione e relatore del provvedimento Pierluigi Marquis. Quelle correnti rappresentano il 96% delle entrate e sono pari a 1.301 milioni; la percentuale di riscossioni rispetto agli accertamenti finali è del 92%. I pagamenti in competenza risultano essere del 92,4% e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è di -3,02, il che significa che mediamente le fatture sono pagate con 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. "Da evidenziare poi - ha aggiunto Marquis - che il contributo al risanamento della finanza pubblica, trattenuto dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione, per l'anno 2018 è stato di 194,7 milioni di euro".(ANSA).