Rc-M5S-Adu, ripensamento maggioranza su Cva

"Dopo aver gestito i lavori della Commissione speciale CVA all'insegna della fretta, senza tutti i dovuti approfondimenti e senza aver effettuato le dovute smentite a seguito delle notizie trapelate sugli organi di informazione riguardo ad una conclusione favorevole alla quotazione in borsa, la maggioranza regionale ha avuto un evidente ripensamento" chiedendo "il rinvio dello stesso al prossimo Consiglio (tra tre settimane), con il pretesto che bisognava dare priorità alla discussione del disegno di legge di variazione al bilancio". E' quanto scrivono, in una nota, i consiglieri di rete civica, Movimento 5 stelle e Adu, aggiungendo che "il motivo reale è un altro ed è costituito dal fatto che la relazione della maggioranza è stata scritta frettolosamente, i lavori della Commissione sono incompiuti e non ci sono elementi tali da giustificare la scelta di proseguire l'iter della quotazione in borsa" "Dal mese di dicembre, quando è stata costituita la Commissione speciale, ad oggi - proseguono - tutto il quadro normativo sull'idroelettrico è stato modificato; ciò è avvenuto a livello nazionale con il Decreto Semplificazione, che ha cancellato il Decreto Bersani, e a livello regionale con la richiesta avanzata dai gruppi di minoranza di predisporre una norma di attuazione che rafforzi i poteri della Regione in materia di attività idroelettrica. Procedere alla cieca, senza tener conto di tali cambiamenti è irresponsabile. Proporremo un emendamento per prorogare di tre mesi i lavori della Commissione speciale".