Barocco presidente 4/a Commissione

(ANSA) - AOSTA, 12 MAR - Giovanni Barocco (Uv), subentrato in Consiglio regionale a Marco Sorbara dopo la sospensione ai sensi della legge Severino, è stato eletto oggi presidente della quarta Commissione 'Sviluppo economico'. Dell'organismo fanno anche parte Alessandro Nogara (Uvp), vicepresidente; Claudio Restano (Gm), segretario; Chiara Minelli (Rc-Ac), Patrizia Morelli (Alpe), Manuela Nasso (M5s) e Nicoletta Spelgatti (Lega VdA). "Sono onorato di assumere la Presidenza di questa Commissione - riferisce il presidente Giovanni Barocco - e ringrazio il vicepresidente Alessandro Nogara per il lavoro svolto in questi due mesi di interim". (ANSA).